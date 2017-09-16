У Слов’янську СБУ затримала активного інформатора терористів

У Слов’янську СБУ затримала активного інформатора терористів

08:00 16.09.2017
У Слов’янську СБУ затримала активного інформатора терористів

Співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янську на Донеччині інформатора терористів.

Правоохоронці встановили, що чоловік, який у справах пересувався населеними пунктами у районі проведення антитерористичної операції, періодично передавав інформацію одному з незаконних збройних формувань «ЛНР». Він, зокрема, збирав та надсилав терористам деталізовані дані про розташування військової техніки та підрозділи сил АТО.

Під час обшуків за місцем проживання інформатора співробітники спецслужби вилучили докази передачі даних представникам терористичної організації «ЛНР», які направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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