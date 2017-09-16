Поліцейські Донеччини затримали співробітницю «поліції ДНР»

Мешканка окупованого Донецька була зупинена на блокпості в Маріуполі під час перевірки за базами МВС. В 2014 році зрадниця працювала в Донецькому міськуправлінні «поліції ДНР» та після проходження випробувального терміну мала очолити один з підрозділів. Як її вербували терористи - далі зі слів затриманої.

29-річна працівниця правоохоронної структури фейкової республіки прямувала з Донецька у Маріуполь у справах та була виявлена під час перевірки документів на стоп-контролі.

Затримана є колишнім співробітником міліції України, де пропрацювала 5 років та була звільнена в лютому 2014 року через прогули. Однак після захоплення бойовиками влади в Донецьку у липні 2014 року колишні колеги, які перейшли на бік терористів, запропонували їй приєднатися до них.

«Співбесіду», за словами затриманої, проводили працівники карного розшуку «поліції ДНР».

- До мене додому приїхали 4 чоловіка з автоматами, двоє з яких були у масках, посадили в машину та привезли в Донецьке міськуправління. Коли я відмовилася працювати на запропонованій посаді, назвали мене зрадницею та почали використовувати фізичну силу, вдарили по обличчю, погрожували, - розповідає жінка.

Новій співробітниці запропонували посаду начальника одного з підрозділів, хоча ані необхідних знань, ані досвіду в цьому напрямку вона не мала, та призначили випробувальний термін.

- Жодних критеріїв відбору працівників не було – у більшості, набирали людей без освіти – шахтарів, таксистів. Вони не мали юридичної освіти та взагалі не мали поняття, що таке кримінальне право, - каже підозрювана.

Жінка була незадоволена умовами роботи, зокрема зарплатнею, яку затримували. На місяць вона отримувала від 3 до 5 тисяч рублів.



Зловмисниця пропрацювала 5 місяців, а потім за рішенням «кадрової комісії» на чолі з «міністром МВС ДНР» Олексієм Диким була звільнена.



Відносно затриманої відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

