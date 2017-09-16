На Закарпатті сільського голову та директора фірми судитимуть за шалену розтрату

Під час слідства оперативними працівниками Управління захисту економіки в Закарпатській області та слідчими Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за процесуальним керівництвом Мукачівської місцевої прокуратури Закарпатської області встановлено, що в грудні 2016 року посадовець, діючи в інтересах одного з товариств району, за попередньою змовою з директором товариства, вніс неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу.

Внаслідок вказаних злочинних дій сільського голови було завищено обсяг фактично виконаних робіт від обсягів вказаних в актах приймання виконаних робіт на загальну суму понад 600 тис. грн., якими незаконно заволоділо підприємство, що проводило ремонтні роботи.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру ч.5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області