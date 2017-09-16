У Полтаві легковий автомобіль збив неповнолітнього хлопця

У Полтаві легковий автомобіль збив неповнолітнього хлопця

00:00 16.09.2017
У Полтаві легковий автомобіль збив неповнолітнього хлопця

При виїзді слідчо-оперативної групи було встановлено, що автомобіль «Ауді», під керуванням 30-річного мешканця міста Суми здійснив наїзд на 17-річного пішохода.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставлено до реанімаційного відділення.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Обставини ДТП з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.