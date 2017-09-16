У Полтаві легковий автомобіль збив неповнолітнього хлопця
У Полтаві легковий автомобіль збив неповнолітнього хлопця
При виїзді слідчо-оперативної групи було встановлено, що автомобіль «Ауді», під керуванням 30-річного мешканця міста Суми здійснив наїзд на 17-річного пішохода.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставлено до реанімаційного відділення.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Обставини ДТП з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області