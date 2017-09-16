На Полтавщині рятувальники під час боротьби з вогнем знайшли тіло чоловіка

На Полтавщині рятувальники під час боротьби з вогнем знайшли тіло чоловіка

11:00 16.09.2017
На Полтавщині рятувальники під час боротьби з вогнем знайшли тіло чоловіка

О 00:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у приватному житловому будинку на вулиці Кагамлика села Оржиця Гребінківського району виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено чергове відділення вогнеборців

Рятувальники, що прибули за вказаною адресою,  приступили до розвідки та гасіння. Встановлено, що вогнем охоплено речі домашнього ужитку у будинку та покрівлю.

 Через сильне задимлення в будинку рятувальники  працювали у апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1977 року народження.

Пожежу, площею 64 кв.м, локалізували о 01:10, та ліквідували – о 04:00.

Для ліквідації пожежі залучалися 7 чоловіків особового складу 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини  та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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