На Житомирщині під час тарану двох "ВАЗів" постраждали четверо людей

На Житомирщині під час тарану двох "ВАЗів" постраждали четверо людей

20:00 16.09.2017
На Житомирщині під час тарану двох "ВАЗів" постраждали четверо людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась на перехресті автодоріг Житомир-Могилів-Подільський та Гришківці-Никонівка. Поліцією розпочато досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2108, 36-річний житель Бердичівського району, виїжджаючи з другорядної дороги, вчинив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109 під керуванням 52-річного жителя Вінниччини.

У результаті ДТП травми отримали пасажири «дев’ятки» - жительки Вінницької області віком 51, 49 та 47 років. Також травмовано пасажирку автомобіля ВАЗ-2108, 35-річну жительку Бердичівського району. Усім їм було надано медичну допомогу на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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