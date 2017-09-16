Київська поліція розслідує трагічну загибель шестирічної дитини

Київська поліція розслідує трагічну загибель шестирічної дитини

21:00 16.09.2017
Київська поліція розслідує трагічну загибель шестирічної дитини

Попередньо – дитина була вдома сама і випала із вікна.

На місце прибула карета «швидкої», однак реанімаційні заходи лікарів виявилися марними.

Поліція з’ясовує обставини події.

Правоохоронці отримали виклик від лікарів. На місце прибула слідчо-оперативна група територіального управління. Правоохоронці опитали лікарів та очевидців події.

Попередньо встановлено, що ввечері батьки гуляли з 6-річною дівчинкою у дворі. Коли ж стемніло – батько відвів її у квартиру на дев’ятому поверсі, ввімкнув телевізор та залишив саму. Чоловік повернувся до дружини на вулицю. За кілька хвилин дівчинка випала з вікна.

Відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок.

Якщо в ході слідства буде встановлена вина батьків, їх дії будуть додатково кваліфіковані відповідно до положень Кримінального кодексу України. Зараз поліція встановлює всі обставини цієї трагічної події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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