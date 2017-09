У Кривому Розі СБУ затримала офіцера поліції на хабарі

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі заступника начальника одного з відділів-начальника сектору Криворізького відділу поліції Дніпропетровщини.

Правоохоронці встановили, що підполковник вимагав від місцевого комерсанта п’ятнадцять тисяч гривень за не перешкоджання торгівлі у громадських місцях. Співробітники спецслужби затримали начальника сектора у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі заступника начальника одного з відділів-начальника сектору Криворізького відділу поліції Дніпропетровщини.

Правоохоронці встановили, що підполковник вимагав від місцевого комерсанта п’ятнадцять тисяч гривень за не перешкоджання торгівлі у громадських місцях. Співробітники спецслужби затримали начальника сектора у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3897#.0AsXl02c.dpbs