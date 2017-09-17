На Рівненщині судитимуть працівників банку, які вкрали шалені гроші

На Рівненщині судитимуть працівників банку, які вкрали шалені гроші

09:02 17.09.2017
На Рівненщині судитимуть працівників банку, які вкрали шалені гроші

Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою 4 співробітників банку, які, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти банку і його клієнтів в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням, що його проводили слідчі cлідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури області встановлено, що працівники банку (серед яких - заступник керівника одного із відділень, операціоніст та два касири) за попередньою змовою, шляхом вчинення несанкціонованих дій в автоматизованій системі та службового підроблення офіційних документів проводили незаконні розрахунково-касові операції та за допомогою корпоративних платіжних карток, випущених на ім’я клієнтів банку, знімали через касу чи банкомати готівку.

Внаслідок таких дій банку та його клієнтам завдано шкоди на загальну суму близько 900 тис грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області

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