На Закарпатті поліція зупинила масову бійку та попередила її трагічні наслідки

У місті Свалява стався побутовий конфлікт між жителями місцевого поселення та групою жителів Великого Березного.

Учасників конфлікту встановлено. Поліція не допустила продовження бійки, затримавши у Перечині групу чоловіків з Великоберезнянщини, які їхали у Сваляву на підмогу своїм землякам

Минулих вихідних, о 15.:22 год. в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що в місті Свалява на вул.Гірській, в тамтешньому поселенні відбувається бійка.

На місце події прибули правоохоронці. У ході перевірки була отримана інформація про можливе продовження конфлікту.



Завдяки оперативно-профілактичним заходам, проведеним на території Перечинського району, розвиток конфлікту вдалося припинити. Близько 19.35 год. в місті Перечин на вул.

Ужанській місцеві правоохоронці разом із спецпризначенцями з Ужгорода зупинили автомобілі, в яких їхали три десятки чоловіків. Усі вони є жителями Великого Березного та району. У двох машинах поліція знайшла зброю.

Зокрема, 14 патронів до мисливської рушниці, пістолет, схожий на пневматичний, 6 дерев’яних біт, дві металеві труби.

Вилучені речі направлено на експертизу. Матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Усі обставини справи з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

