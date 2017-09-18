На Харківщині потяг травмував необачну людину

На Харківщині потяг травмував необачну людину

07:20 18.09.2017
На Харківщині потяг травмував необачну людину

Повідомлення про подію надійшло до Харківського відділу поліції минулих вихідних ,о 19:05.

Встановлено, що пасажирським потягом сполученням «Харків – Лозова» на залізничній ст. Артемівка було травмовано 21-річного харків’янина, який перебігав через колії перед потягом.

Постраждалого бригадою швидкої медичної допомоги у тяжкому стані доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Рух потягів не припинявся. Проводиться подальша перевірка.  

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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