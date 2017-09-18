На Харківщині потяг травмував необачну людину

Повідомлення про подію надійшло до Харківського відділу поліції минулих вихідних ,о 19:05.

Встановлено, що пасажирським потягом сполученням «Харків – Лозова» на залізничній ст. Артемівка було травмовано 21-річного харків’янина, який перебігав через колії перед потягом.

Постраждалого бригадою швидкої медичної допомоги у тяжкому стані доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Рух потягів не припинявся. Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

