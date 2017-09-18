На Донеччині пенсіонер за кермом збив крихітну дитину та поїхав далі

Працівники Волноваського відділу поліції отримали повідомлення про те, що до лікарні госпіталізовано малолітню дитину, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронці з’ясували, що ДТП сталася біля зупинки центрального ринку та знайшли очевидців події. Під час опитування виявилось, що наїзд здійснив автомобіль сірого кольору марки Рено, також свідки вказали напрямок, куди поїхала автівка.



Матір дитини пояснила, що вони переходили дорогу, коли почули удар. На щастя, дитина отримала незначні ушкодження обличчя.



Всі наряди, які несли службу на блокпостах та групи швидкого реагування були орієнтовані на пошук злочинця. Так, розшукуваний автомобіль, за кермом якого був 76-річний мешканець Донецька, затриманий на в’їзді у Маріуполь.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донцькій області

