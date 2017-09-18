У Львові юний киянин трагічно загинув під колесами потягу

У Личаківський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що о 04:33 на вулиці Богдана Хмельницького на відстані близько кілометра від станції «Підзамче» потяг «Київ – Трускавець» вчинив наїзд на чоловіка.

Працівники поліції з’ясували, що під колеса потягу потрапив 19-річний житель міста Київ. Тілесні ушкодження, заподіяні юнакові внаслідок наїзду,виявилися смертельними.

Попередньо встановлено, що подія сталася внаслідок необережності загиблого, який йшов колією, слухаючи музику в навушниках, і не почув наближення потягу.

Призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області