На Львівщині автомобіль на смерть збив 48-річного пішохода

На Львівщині автомобіль на смерть збив 48-річного пішохода

23:30 18.09.2017
На Львівщині автомобіль на смерть збив 48-річного пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:25 на вулиці Грушевського у місті Мостиська.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат Б-3», 46-річний мешканець Мостиського району, скоїв наїзд на пішохода, 48-річного жителя міста Мостиська.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер у лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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