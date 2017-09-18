На Львівщині автомобіль на смерть збив 48-річного пішохода
На Львівщині автомобіль на смерть збив 48-річного пішохода
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:25 на вулиці Грушевського у місті Мостиська.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат Б-3», 46-річний мешканець Мостиського району, скоїв наїзд на пішохода, 48-річного жителя міста Мостиська.
Внаслідок отриманих травм пішохід помер у лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області