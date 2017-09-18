На Львівщині ревнивиця жорстоко побила співмешканця палицею

На Львівщині ревнивиця жорстоко побила співмешканця палицею

08:22 18.09.2017
На Львівщині ревнивиця жорстоко побила співмешканця палицею

У Жовківське відділення поліції надійшла заява від 44-річного жителя одного із сіл району. Він повідомив, що під час сварки співмешканка побила його дерев’яною палицею.

Як встановили поліцейські, конфлікт між потерпілим та 40-річною жінкою виник на подвір’ї їх 44-річної сусідки, якій чоловік допомагав поратись по господарству. Словесна перепалка завершилася тим, що співмешканка вдарила заявника палицею по голові та заподіяла йому тілесні ушкодження.

У чоловіка, доставленого до лікарні, медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо обрання зловмисниці міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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