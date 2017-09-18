Навмисне вбивство чоловіка розслідує поліція Волинської області

Навмисне вбивство чоловіка розслідує поліція Волинської області

08:40 18.09.2017
Навмисне вбивство чоловіка розслідує поліція Волинської області

До чергової частини Любомльського відділу поліції нідйшло повідомлення про те, що за місцем проживання помер 48-річний житель селища Головне.

Повідомлення надійшло від брата покійного, 33-річного жителя району. Під час виїзду на місце події слідчо-операивної групи та проведенні огляду за участю судово-медичного експерта, на тілі померлого виявили тілесні ушкодження.

Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Обставини отримання тілесних ушкоджень з’ясовуються.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодесу України. Мова йде про умисне вбивство.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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