На Рівненщині літню жінку на смерть забили будівельним молотком

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який позбавив життя 73-річну жительку обласного центру. Раніше судимому 34-річному сусіду загиблої повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Нагадаємо, 13 вересня на балконі власної квартири виявили тіло жінки з тілесними ушкодженнями. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала унаслідок відкритої черепно-мозкової травми та перелому кісток черепа.

Поліцейські встановили, що на світанку того ж дня з квартири лунали крики. Утім, мешканці багатоповерхівки не звернули уваги, адже через проблеми зі здоров’ям у рівнянки подібне відбувалося не раз. Та все ж сусіди повідомили родичів, які у подальшому і виявили жінку мертвою.

Проведеними розшуковими заходами, працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції спільно з оперативниками обласного управління встановили зловмисника, який позбавив життя рівнянки. Ним виявився 34-річний чоловік, який мешкає поверхом вище.

Відомо, що чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Крім того, рівнянин перебуває на обліку через психічні розлади. З’ясувалося, що чоловік частенько заходив до сусідки. А того дня через побутовий конфлікт зустріч закінчилася фатально.

У помешканні зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили господарські та кухонні молотки, а також ножі та сокиру. Крім того, чоловік зберігав у квартирі 170 патронів різного калібру.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, слідчі усе вилучене направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Також під час огляду території навколо будинку, де проживає зловмисник, поліцейські виявили свіжо присипану яму, у якій знаходився будівельний молоток зі слідами крові.

«Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, — повідомив начальник ГУНП в Рівненській області Валерій Самчук. — Судом йому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років позбавлення волі».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області