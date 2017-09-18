У Рівненській області донька кинулась з ножем на батька, - поліція

До Рівненської обласної клінічної лікарні із колотою раною грудної клітки госпіталізували 53-річного чоловіка.Поліцейські встановили, що тілесне ушкодження він отримав під час сварки з донькою.

За попередньою інформації по місцю проживання потерпілий разом із товаришем розпивали алкогольні напої. Після випитого, чоловік пішов з’ясовувати стосунки з 30-річною дочкою на кухні. Між ними виникла сварка, у ході якої жінка штрикнула ножем батька в область грудної клітки. Коли зрозуміла, що сталося зникла з місця події. Швидку викликав товариш потерпілого, який був свідком конфлікту.

У ході оперативно-розшукових заходів увечері того ж дня поліцейські виявили зловмисницю поблизу місця проживання. Вирішується питання про повідомлення ій про підозру у вчинені умисного тяжкого тілесного ушкодження передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області