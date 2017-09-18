На трасі Київ-Чоп Мерседес влетів у вантажівку, є загиблі та поранені

На трасі Київ-Чоп Мерседес влетів у вантажівку, є загиблі та поранені

09:43 18.09.2017
На трасі Київ-Чоп Мерседес влетів у вантажівку, є загиблі та поранені

Попередньо з’ясовано, що близько о пів на 5 ранку на 98 км. автодороги Київ – Чоп, у Коростишівському районі, водій автомобіля «Мерседес», 37-річний житель Одещини, не дотримався дистанції і здійснив зіткнення з КРАЗом, який рухався попереду під керуванням 58-річного жителя м.Радомишля.

Унаслідок ДТП водій та пасажир «Мерседеса», 33-річний одесит, отримали травми, з якими їх було доставлено до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, ушкодження, отримані керманичем, виявилися несумісними з життям. Чоловік помер.

Усі обставини та причини, які призвели до фатальної ДТП, нині з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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