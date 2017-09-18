На Вінниччині сторож яблуневого садку поранив з рушниці двох людей

До літинських працівників поліції надійшло повідомлення від двох жителів с. Кожухів 47 та 50 років. Чоловіки розповіли, що в них виник конфлікт з охоронником яблуневого садку, що належить одному з товариств. Під час з’ясування стосунків охоронник в них стріляв з рушниці. Внаслідок стрілянини один з потерпілих отримав поранення дробиною біля ока, а інший - поранення ніг, одне з яких проникаюче.

За словами начальника Літинського відділення поліції Олександра Яворського, попередньо встановлено, що конфлікт між чоловіками стався через транспортний засіб, який стояв посеред дороги та заважав місцевим жителям проїхати.

В ході з’ясування стосунків 21-річний охоронник, житель м. Вінниці, здійснив постріли з зареєстрованої мисливської гладкоствольної рушниці "COBALT Р-20 Рump" калібру 12,76 мм. у бік місцевих жителів.

Як пояснив затриманий, зброю він застосував з метою самозахисту, оскільки чоловіки намагались нанести йому тілесні ушкодження.

Зброя та патрони вилучені та направлена на експертизу.

Постраждалі з пораненнями госпіталізовані до Літинської районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області