У Харкові іноземця знайшли мертвим в орендованій ним квартирі

У Харкові іноземця знайшли мертвим в орендованій ним квартирі

11:00 18.09.2017
У Харкові іноземця знайшли мертвим в орендованій ним квартирі

О 07:05 до чергової частини Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Отакара Яроша в орендованій квартирі бригадою швидкої медичної допомоги констатовано смерть 45-річного громадянина Туреччини.

За попередніми даними, при собі чоловік мав гроші, а також мобільний телефон, які під час огляду місця події виявлені не були.

Видимих ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. З місця події вилучені речові докази.

Відкрито кримінальне провадження зв ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Співробітниками Шевченківського відділу поліції встановлені безробітні 22-річний та 41-річні чоловіки, які можуть бути причетними до скоєння злочину. Громадяни затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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