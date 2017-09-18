На Харківщині через паління вибухнув газовий балон, є поранені

На Харківщині через паління вибухнув газовий балон, є поранені

23:00 18.09.2017
На Харківщині через паління вибухнув газовий балон, є поранені

У жителя селища Комунар констатований термічний опік приблизно 35 відсотків тіла. Стан здоров'я лікарі оцінюють як задовільний.

О 18:25 до Люботинського відділення поліції надійшло повідомлення про подію в селищі Комунар.

Встановлено, що в помешканні на вулиці Центральній на кухні стався вибух газового балону, внаслідок якого постраждав 31-річний власник квартири, який перебував у стані сп'яніння. Бригадою швидкої медичної допомоги його доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Попередня причина вибуху - паління цигарки у власній оселі. Під час огляду місця події виявлено обвалення стіни прибудови до будинку, з місця події вилучено газовий балон.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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