На Донеччині через недогляд жахливо загинула маленька дитина

За попередніми даними, хлопчик захлинувся у ванні, поки його мама відлучилася на кухню. За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження.

Повідомлення про трагедію надійшло у Дружківське відділення поліції вчора, близько 21:00 від медиків «швидкої допомоги».

На місце прибула слідчо-оперативна група. Мати перебувала у шоковому стані. Встановлено, що в цей день вона вирішила зробити сину теплу ванну, бо він хворів.



За словами жінки, дитина попросила пити, і вона пішла на кухню, на деякий час залишивши сина у ванній самого. Сполошилася, коли почула у ванній сплеск та виявила непритомну дитину.



Мати почала надавати першу допомогу та викликала «швидку», однак всі реанімаційні заходи не дали результату, хлопчик помер.

Встановлено, що мати та 3-річний син мешкали удвох. Сім’я на обліку в поліції не перебувала.



Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).



Наразі поліцейські перевіряють обставини загибелі дитини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

