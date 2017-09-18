На Донеччині через недогляд жахливо загинула маленька дитина

На Донеччині через недогляд жахливо загинула маленька дитина

11:40 18.09.2017
На Донеччині через недогляд жахливо загинула маленька дитина

За попередніми даними, хлопчик захлинувся у ванні, поки його мама відлучилася на кухню. За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження.

Повідомлення про трагедію надійшло у Дружківське відділення поліції вчора, близько 21:00 від медиків «швидкої допомоги».

На місце прибула слідчо-оперативна група. Мати перебувала у шоковому стані. Встановлено, що в цей день вона вирішила зробити сину теплу ванну, бо він хворів.

За словами жінки, дитина попросила пити, і вона пішла на кухню, на деякий час залишивши сина у ванній самого. Сполошилася, коли почула у ванній сплеск та виявила непритомну дитину.

Мати почала надавати першу допомогу та викликала «швидку», однак всі реанімаційні заходи не дали результату, хлопчик помер.
Встановлено, що мати та 3-річний син мешкали удвох. Сім’я на обліку в поліції не перебувала.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Наразі поліцейські перевіряють обставини загибелі дитини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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