На Полтавщині чоловік сплатив життям за пиятику з малознайомим

На Полтавщині чоловік сплатив життям за пиятику з малознайомим

21:30 18.09.2017

На лінію «102» зателефонувала 27-річна жінка та повідомила, що малознайомий чоловік спричинив ножове поранення її чоловіку за місцем їх проживання.

Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що напередодні у квартирі потерпілого залишився переночувати малознайомий чоловік. Вночі між ним та 27-річним господарем виникла сварка, під час якої гість схопив ножа та наніс ним удар в область шиї опонента.

Від отриманої травми чоловік помер до приїзду швидкої. Зловмисник після скоєного з місця пригоди втік. «Упродовж декількох годин поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний кременчужанин.

У квартирі, де сталося вбивство, він залишив свої речі, - повідомив Олександр Коцар, начальник Кременчуцького відділу поліції. - За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України».

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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