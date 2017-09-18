Під час ДТП у Львівській області постраждала жінка
Під час ДТП у Львівській області постраждала жінка
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 15:20 на перехресті «Крижова» автодороги Городок – Комарно у Городоцькому районі.
Як встановили поліцейські, автомобіль «Chevrolet Epica» під керуванням 35-річного мешканця міста Комарно зіткнувся з автобілем «Subaru Outback», яким керував 63-річний житель Городоцького району.
Внаслідок автопригоди 53-річна пасажирка «Chevrolet Epica» отримала тілесні ушкодження і звернулася за допомогою лікарів.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області