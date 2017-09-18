Під час ДТП у Львівській області постраждала жінка

Під час ДТП у Львівській області постраждала жінка

18:00 18.09.2017
Під час ДТП у Львівській області постраждала жінка

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 15:20 на перехресті «Крижова» автодороги Городок – Комарно у Городоцькому районі.

Як встановили поліцейські, автомобіль «Chevrolet Epica» під керуванням 35-річного мешканця міста Комарно зіткнувся з автобілем «Subaru Outback», яким керував 63-річний житель Городоцького району.

Внаслідок автопригоди 53-річна пасажирка «Chevrolet Epica» отримала тілесні ушкодження і звернулася за допомогою лікарів.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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