На Донеччині судитимуть вбивцю, який сам прийшов до прокуратури

На Донеччині судитимуть вбивцю, який сам прийшов до прокуратури

12:20 18.09.2017
На Донеччині судитимуть вбивцю, який сам прийшов до прокуратури

Краматорською місцевою прокуратурою погоджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який скоїв умисне вбивство свого знайомого та впродовж двох тижнів переховувався від слідства.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22 липня поточного року 36-річний мешканець м. Краматорська прийшов у гості до родичів своєї дівчини та під час застілля влаштував сварку з її братом. Під час з’ясування відносин гість схопився за ножа та тричі умисно вдарив ним у шию опоненту, після чого з місця злочину втік.

Від отриманих тяжких колото-різаних поранень потерпілий загинув на місці, а втікачу було заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, та оголошено у розшук.

07 серпня розшукуваний сам звернувся до прокуратури та на прийомі у заступника керівника зізнався у скоєнні вказаного злочину, підписавши явку з повинною. За клопотанням прокуратури судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час розслідування завершено, подальшу долю обвинуваченого визначить суд.

За санкцією статті, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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