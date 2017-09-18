На Сумщині за звіряче вбивство жінки затримано жителя Полтавської області

Сумське відділення Сумської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 66-річної жінки.

Подія сталась у с. Косівщина Сумського району онук виявив свою бабусі, на тілі якої медики нарахували близько 40 ножових поранень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліції за процесуального керівництва прокуратури вдалось встановити та затримати особу, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні вказаного злочину.

Ним виявився 36-річний житель Полтавської області, який у м. Суми був проїздом. Чоловік не встиг на останній автобус до Гадяча, тому вирішив переночувати на залізничному вокзалі.

Щоб дізнатись маршрут, він підійшов до незнайомої йому жінки, яка на зупинці громадського транспорту чекала автобус. Дізнавшись, що чоловікові ніде заночувати, жінка запропонувала йому власне помешкання, й вони разом вирішили в с. Косівщину, де проживала потерпіла. А вже на ранок її закривавлене тіло знайшли родичі, також з будинку зникли гроші.

Як повідомив заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Володимир Мороз, на даний час чоловікові повідомлено про підозру в умисному вбивстві, оскільки раніше підозрюваний вже скоював аналогічний злочин, його дії кваліфіковано за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України. За клопотанням прокуратури його взято під варту, особі загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області