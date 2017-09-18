На Львівщині під час ДТП серйозно розбився юний мотоцикліст

На Львівщині під час ДТП серйозно розбився юний мотоцикліст

13:00 18.09.2017
На Львівщині під час ДТП серйозно розбився юний мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько другої ночі в селі Хлівчани, Сокальського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоцикла «ІЖ», 19-річний мешканець Сокальського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок отриманих травм мотоцикліст помер на місці. Пасажира мотоцикла, 19-річного мешканця Сокальського району, з діагнозом «забійні рани грудної клітки та кісток тазу» доставлено у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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