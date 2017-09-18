У Херсоні чоловік через ревнощі кинувся з ножем на співмешканку

У Херсоні чоловік через ревнощі кинувся з ножем на співмешканку

13:22 18.09.2017
У Херсоні чоловік через ревнощі кинувся з ножем на співмешканку

У чергову частину Корабельного відділення поліції надійшло повідомлення, що до лікарні доставлена 36-річна місцева жителька. У жінки діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Стан її здоров’я задовільний.

Слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання потерпілої. Вдома знаходився її 43-річний співмешканець у нетверезому стані. Чоловік пояснив, що співмешканка кілька днів не з’являлася вдома і він запідозрив її у зраді. Коли вона повернулася, між ними виникла сварка, під час якої співмешканець вдарив жінку ножем у живіт. Після чого жінка вийшла у двір та покликала на допомогу сусідів.

Зловмисник виявився раніше судимим за тяжкі тілесні ушкодження та незаконне заволодіння транспортним засобом, у місцях позбавлення волі провів 14 років. Потерпіла теж характеризується негативно, зловживає спиртними напоями.

Як повідомив начальник сектору кримінальної поліції Корабельного відділення поліції Максим Штефанюк, зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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