На Харківщині патрульні затримали озброєного чоловіка, який перебував у розшуку

На Харківщині патрульні затримали озброєного чоловіка, який перебував у розшуку

18:30 18.09.2017
На Харківщині патрульні затримали озброєного чоловіка, який перебував у розшуку

Дільничні офіцери поліції Харківського відділу поліції затримали в місті Мерефа 48-річного харків'янина, який розгулював по вулиці з ножем і наркотиками.

Під час патрулювання території району правоохоронців насторожила підозріла поведінку чоловіка, який, помітивши поліцейських, прискорив крок і кардинально змінив курс руху. Після проведення зовнішнього огляду стало ясно причину його реакції - в одній з кишені брюк було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження з характерним запахом коноплі вагою близько 60 грамів, а в другій - ніж кустарного виробництва.
Вилучене направлено на дослідження.

Слідством встановлено, що затриманий перебуває в розшуку за Новобаварським відділом поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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