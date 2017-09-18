У Харкові чоловіка затримали за підозрою у вбивстві знайомого

За скоєння вбивства 38-річному нападнику загрожує до 15 років ув'язнення.

Попередньо встановлено, що близько 23:00 поблизу будинку на вулиці Латвійській між чоловіками виникла сварка, у ході якої правопорушник забив до смерті свого 27-річного знайомого та втік з місця події.

Вжитими заходами розшуку працівники сектору кримінальної поліції Немишлянського району спільно з працівниками патрульної поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПКУ.



- Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, - повідомив начальник Немышлянского ВП полковник поліції Андрій Ліхачов. - Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

