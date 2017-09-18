У Мелітополі поліція затримала жінку, яка порізала знайому

О 21:45 до поліції Мелітополя надійшло повідомлення з місцевої лікарні. До медичного закладу з ножовим пораненням тулубу доставлено 27-річну жительку міста. Співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції встановили обставини події та затримали особу, яка нанесла тілесні ушкодження потерпілій.

Встановлено, що раніше засуджена за корисливі злочини 40-річна мешканка Мелітополя прийшла в гості до своєї знайомої. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між жінками виникла сварка. Гостя схопила ніж, нанесла удар по тулубу господарці будинку та втекла з місця злочину.

Правопорушницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області