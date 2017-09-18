СБУ затримала фігуранта справи з розкрадання мільйонів на рефінансування Нацбанку

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України у ході комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у фінансово-банківській сфері спільно з Департаментом Інтерполу та Європолу Нацполіції затримали зловмисника, який звинувачується у розкраданні мільйонів гривень рефінансування Національного банку.

Правоохоронці встановили, що ділок причетний до виведення понад 510 мільйонів гривень з однієї банківської установи. Разом зі спільниками він також привласнив тридцять п’ять мільйонів гривень рефінансування Нацбанку. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник уклав від імені банку низку удаваних угод, через які установа була доведена до неплатоспроможності.

Після визнання банку банкрутом розрахунки з вкладниками здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок бюджетних коштів у сумі 540 мільйонів гривень.

Ділка було оголошено у розшук, понад три роки йому вдавалося переховуватися від органів досудового слідства.

Співробітники спецслужби спільно з прикордонниками затримали зловмисника на пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині під час спроби виїхати до Росії з паспортом громадянина РФ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ