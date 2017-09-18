У Новомосковську поліція розкрила вбивство робітниці трубного заводу

У Новомосковську поліція розкрила вбивство робітниці трубного заводу

22:00 18.09.2017
У Новомосковську поліція розкрила вбивство робітниці трубного заводу

Тіло потерпілої з тілесними ушкодженнями у виді черепно-мозкової травми було виявлено 29 квітня поточного року в місті Новомосковську по вулиці Заводській.

За скоєння злочину передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України встановлений та затриманий 38-річний, раніше не судимий мешканець міста Новомосковська, якому вже пред’явлена підозра.

Днями, на засіданні Новомосковського міськрайонного суду затриманому був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До закінчення досудового розслідування, чоловік буде утримуватися в слідчому ізоляторі.

За протиправне заподіяння смерті іншій людині зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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