Під час ДТП на Рівненщині зіткнулись два мотоциклісти

У дорожньо-транспортній пригоді травмувався неповнолітній водій мотоцикла.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 27-річний водій мотоцикла «Jawa», місцевий житель, рухаючись вулицею Андріївська, допустив зіткнення із іншим мотоциклом марки «Kinlon» під керуванням 16-річного жителя села Городище, який раптово виїхав назустріч із-за приміщення недіючого підприємства.

Унаслідок ДТП неповнолітнього із закритою черепно-мозковою травмою, переломом ребер та забоями госпіталізували у Березнівську центральну районну лікарню.

Обоє мотоциклістів були тверезі, однак 16-річний хлопець через відсутність посвідчення водія не мав права керувати транспортним засобом.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби доставлені на територію Березнівського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області