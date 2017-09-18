На Львівщині під час тарану "Фольксвагена" та "Мерседеса" поранено людину

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:30 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород в селі Бачина, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 25-річний житель селища Брюховичі, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес Бенц» під керуванням 38-річного мешканця Старосамбірського району.

Внаслідок автопригоди пасажира «Фольксвагена», 34-річного мешканця Старосамбірського району, із «закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом спинки носа» госпіталізовано в хірургічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області