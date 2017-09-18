На Дніпропетровщині тіло потопельника змогли відшукати лише водолази

На Дніпропетровщині тіло потопельника змогли відшукати лише водолази

15:40 18.09.2017
На Дніпропетровщині тіло потопельника змогли відшукати лише водолази

Днями, о 19:10 при звірці з Дніпровським відділом поліції до Служби порятунку «101» міста Кам’янського було повідомлено про те, що на Лівобережному дренажному каналі сталася надзвичайна подія.

Наступного дня о 08:52 для проведення пошукових робіт до місця події направлено водолазну службу 2 взводу Дніпропетровського воєнізованого гірничо-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

О 09:46 на відстані 4 метри від берегу та на глибині 3 метри водолази ДСНС вилучили тіло загиблого з дренажного каналу. Тіло чоловіка 1975 року народження було направлено до СМЕ.

Наразі причини події встановлюються правоохоронцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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