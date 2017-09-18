У Києві затримані двоє, які жорстоко пограбували далекобійника

У Києві затримані двоє, які жорстоко пограбували далекобійника

16:00 18.09.2017
У Києві затримані двоє, які жорстоко пограбували далекобійника

Двоє чоловіків залізли у кабіну фури, водій якої зупинився для відпочинку. у салоні авто вони почали словесно погрожувати фізичною розправою і забрали у водія гроші.

Мешканець Закарпатської області, 1972 року народження, вчасно звернувся до поліці і надав прикмети нападників. Завдяки цьому правоохоронцям вдалося швидко їх затримати разом із речовими доказами.

На місце виїхала слідчо-оперативна група управління, яка вилучила викрадені у далекобійника гроші.

Зловмисників, 1972 та 1978 років народження, доставили до Святошинського управління поліції, де їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Один із них - іноземець. Зловмисники раніше притягалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території столиці.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви те, що нацгвардійцям хочуть дозволити стріляти в протестувальників, якщо вони скорочують мінімальну відстань до силовиків?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.