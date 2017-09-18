У Києві затримані двоє, які жорстоко пограбували далекобійника

Двоє чоловіків залізли у кабіну фури, водій якої зупинився для відпочинку. у салоні авто вони почали словесно погрожувати фізичною розправою і забрали у водія гроші.

Мешканець Закарпатської області, 1972 року народження, вчасно звернувся до поліці і надав прикмети нападників. Завдяки цьому правоохоронцям вдалося швидко їх затримати разом із речовими доказами.



На місце виїхала слідчо-оперативна група управління, яка вилучила викрадені у далекобійника гроші.



Зловмисників, 1972 та 1978 років народження, доставили до Святошинського управління поліції, де їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Один із них - іноземець. Зловмисники раніше притягалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.



Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.



Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території столиці.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

