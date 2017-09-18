На Житомирщині поліція затримала жінку за розбійний напад на магазин

На Житомирщині поліція затримала жінку за розбійний напад на магазин

21:30 18.09.2017
На Житомирщині поліція затримала жінку за розбійний напад на магазин

Близько 20 години до Попільнянського відділення поліції звернулася 38-річна жителька райцентру, яка працює продавцем у місцевому магазині. Заявниця повідомила про напад на неї у приміщенні торгівельного закладу невідомої особи, яка з погрозами фізичної розправи вимагала у неї гроші.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що до магазина зайшла молода жінка. Якийсь час вона розглядала товар на вітринах, потім попросила продавчиню показати їй один з продуктів ближче. Коли ж та дістала замовлене і обернулася, потенційна покупець агресивно накинулася на неї.

Погрожуючи застосуванням ножа, нападниця стала вимагати віддати їй гроші. Однак продавець не розгубилася і силою відібрала з рук невідомої небезпечний предмет. Після того покупець швидко залишила приміщення торгівельного закладу.

Оглядаючи місце події, поліцейські вилучили низку речових доказів і слідову інформацію. Водночас опитали свідків, які могли бачити нападницю або помітили інші підозрілі обставини.

– Серед іншого було з’ясовано, що біля магазина у той час знаходився транспортний засіб, марку та колір якого змогли підказати люди. Ми почали перевіряти власників схожих автомобілів і таким чином вийшли на слід підозрюваної, - розповів начальник Попільнянського відділення поліції Сергій Рябушенко.

Нею виявилася 21-річна жителька району. Того вечора, як було встановлено, жінка попросила знайомого завезти її до райцентру за терміновими покупками. А на місці наказала чекати віддалено від магазина. 

Свою вину молода жінка визнала, однак пояснити свої дії чітко не змогла. Раніше до кримінальної відповідальності вона не притягувалася.

Усі обставини та причини, з яких було вчинено протиправні діяння, з’ясовуються у рамках розпочатого за ст. 187 (Розбій) ККУ кримінального провадження. Нині жінці офіційно оголошено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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