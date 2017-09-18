У Переяславі-Хмельницькому клубна вечірка закінчилася різаниною

У Переяславі-Хмельницькому клубна вечірка закінчилася різаниною

21:00 18.09.2017
У Переяславі-Хмельницькому клубна вечірка закінчилася різаниною

У Переяслав-Хмельницькому клубна вечірка закінчилася різаниною.

Лікарі повідомили в поліцію про те, що госпіталізували молодика із ножовим пораненням в область серця.

Правоохоронці швидко прибули на місце пригоди. З’ясувалося, що біля нічного клубу побилися кілька молодиків та один із них під час сутички застосував ніж.

Поліцейські опитали свідків та одразу почали встановлювати особу нападника та шукати його.

Вже через кілька годин підозрюваного затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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