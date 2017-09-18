На Луганщині затримано банду сутенерів, які постачали повій до Росії

На Луганщині затримано банду сутенерів, які постачали повій до Росії

20:30 18.09.2017
На Луганщині затримано банду сутенерів, які постачали повій до Росії

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення сутенерства групою осіб, за ознаками ч. 2 ст. 303 КК України.

За результатами проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного Управління Національної поліції в Луганській області, спільно зі слідчими слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Луганській області, за процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області викрита та затримана група з чотирьох осіб, які із застосуванням насильства примушували мешканок Луганської області до заняття проституцією та переправляли останніх до м. Москва Російської Федерації з метою надання платних сексуальних послуг.

Наразі осіб затримано осіб в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області 

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