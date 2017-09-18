У Харкові судитимуть постачальників та торгівців зброєю із зони АТО

Харківська місцева прокуратура №6 направила до Харківського районного суду області справу щодо 4 чоловіків - мешканців Київської області, яких викрили при спробі незаконного перевезення бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Андрія Яковлева, у ході досудового розслідування прокуратура встановила, що двоє військовослужбовців незаконно придбали набої, гранати, запали та заряди. Змовившись із двома цивільними, вони намагалися їх перевезти із зони АТО на Київщину.

Затримали зловмисників при в'їзді до м. Харкова на посту "Пісочин" у квітні поточного року.

Під час обшуку автомобіля правоохоронці виявили та вилучили 1,5 тис. патронів різного калібру, 12 запалів та зарядів для гранатометів і гранати Ф-1 та РГН.

Максимальна санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області