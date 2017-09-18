На Рівненщині поліція виявила двох молодих акторок онлайн-порностудії

На Рівненщині поліція виявила двох молодих акторок онлайн-порностудії

20:00 18.09.2017
На Рівненщині поліція виявила двох молодих акторок онлайн-порностудії

Поліцейські повідомили про підозру двом дівчатам, які брали участь у створенні порнографічної продукції. Організатор групи, житель Кривого Рогу, наразі переховується від органів досудового слідства.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Рівному на вулицях Студентська та Генерала Безручка поліцейські провели два санкціоновані обшуки в орендованих помешканнях. Двоє жительок області, 23-х та 25-ти років, в режимі онлайн за винагороду демонстрували оголені частини тіла та виконували інші забаганки клієнтів.

За результатами обшуку у них вилучили банківські картки, близько десятка сім-карток, комп’ютерну техніку  та чорнову документацію.

Також правоохоронцям вдалося встановити й організатора протиправного бізнесу – 33-річного уродженця Кривого Рогу. Наразі він перебуває на території тимчасово непідконтрольній Україні та переховується від органів слідства. Слідчі направили чоловікові повідомлення про підозру.

Про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), повідомили і двом дівчатам, які брали участь у створенні порнографічного продукту. Відповідно до санкції статті їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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