Криваве похмілля у Києві: зять кинувся на тестя з ножем

Між потерпілим і 32-річним зятем, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт, у розпалі якого чоловік вдарив батька дружини ножем у груди. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Близько 10:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Великій Васильківській у чоловіка ножове поранення. Потерпілого негайно госпіталізували до медичного закладу.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала, що удар ножем у груди потерпілого наніс 32-річний зять.

Зловмисник повідомив правоохоронцям, що напередодні він та його 56-річний тесть вживали алкогольні напої.

Після цього між ними виник словесний конфлікт, у розпалі якого його родич вхопив ножа. Однак 32-річний зять забрав його і вдарив тестя. Обставини події встановлюються.

Зловмисника затримали патрульні, які прибули на виклик, його доставили до управління поліції.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві