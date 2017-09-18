Криваве похмілля у Києві: зять кинувся на тестя з ножем

Криваве похмілля у Києві: зять кинувся на тестя з ножем

14:20 18.09.2017
Криваве похмілля у Києві: зять кинувся на тестя з ножем

Між потерпілим і 32-річним зятем, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт, у розпалі якого чоловік вдарив батька дружини ножем у груди. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Близько 10:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Великій Васильківській у чоловіка ножове поранення. Потерпілого негайно госпіталізували до медичного закладу.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала, що удар ножем у груди потерпілого наніс 32-річний зять.

Зловмисник повідомив правоохоронцям, що напередодні він та його 56-річний тесть вживали алкогольні напої.

Після цього між ними виник словесний конфлікт, у розпалі якого його родич вхопив ножа. Однак 32-річний зять забрав його і вдарив тестя. Обставини події встановлюються.

 

Зловмисника затримали патрульні, які прибули на виклик, його доставили до управління поліції.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.