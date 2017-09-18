У Лисичанську поліція оперативно затримала ініціатора кривавої різанини

Вранці до Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що до них з колото-різаним пораненням черевної порожнини госпіталізовано 23-річного місцевого мешканця.

Опитати потерпілого та встановити усі обставини події виявилося неможливим, бо чоловік знаходився у неконтактному стані.



Оперативники Управління карного розшуку та Лисичанського відділу поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів встановили усі обставини того дня та затримали підозрюваного.

Ним виявився раніше судимий 54-річний місцевий мешканець, який пояснив, що під час розпиття спиртних напоїв між ним і потерпілим сталася сварка, яка закінчилась бійкою. Через образу, він схопивши ножа, вдарив потерпілого у живіт.



Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Вилучено речові докази.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

