На Волині жителя Львівщини судитимуть за смертельну ДТП

На Волині жителя Львівщини судитимуть за смертельну ДТП

15:00 18.09.2017
На Волині жителя Львівщини судитимуть за смертельну ДТП

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 44-річним мешканцем села Яблунівка Буського району Львівської області правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Увечері 02 березня 2017 року чоловік рухався автомобілем марки «MERCEDES VITO FURGON» автодорогою сполученням «Львів – Радехів – Луцьк» з Луцька у напрямку Львова.

Поблизу повороту на село Мирне Горохівського району, не впевнившись у безпечності маневру, він розпочав обгін  автомобіля марки «DAF 95 XF», виїхав на смугу зустрічного руху, якою йому назустріч рухався автомобіль «MERCEDES BENZ E-300», чим створив водію цього авто небезпечну дорожню обстановку – аварійну ситуацію, в якій той не мав можливості лише своїми діями відвернути дорожньо-транспортну пригоду.

Відтак водій «MERCEDES BENZ E-300», намагаючись уникнути зіткнення, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «DAF 95 XF».У результаті дорожньо-транспортної пригоди 30-річний водій автомобіля «MERSEDES BENZ E-300» загинув.

Призвідника ДТП обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який і обере йому міру покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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