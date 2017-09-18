УКривому Розі крихітний хлопчик випав з вікна на 4-му поверсі будинку

Трагедія сталась в одному з будинків по вул. Співдружності.

Однорічний малюк бавлячись заліз на спинку дивану, який стояв поруч з вікном та випав з вікна, у той час коли мати вийшла з кімнати на кухню за їжею для нього.

Зрозумівши, що трапилося жінка відразу визвала медичну допомогу та поліцейських. Однак, на жаль приїхавши на місце медики констатували смерть хлопчика. Від отриманих травм при падінні дитина померла на місці.

Сусіди та знайомі характеризують матір та батька тільки з позитивного боку. Як таких, що належним чином доглядали за дитиною, завжди були уважні та дбайливі по відношенню до сина.

За даним фактом працівниками Саксаганського відділення поліції внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок». На теперішній час встановлюються усі обставини справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області