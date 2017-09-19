На Донеччині СБУ затримала інформатора теругруповання «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янському районі Донеччини інформатора терористичної організації «ДНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець одного із сіл два рази на місяць відвідує тимчасово окуповану бойовиками Горлівку нібито для перевірки стану квартири, яка йому належить. Співробітники СБ України задокументували, що у такий спосіб чоловік регулярно передавав інформацію ватажку одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

За його вказівкою, інформатор збирав дані щодо переміщення, дислокації військової техніки та підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування. Координати, які передавав зловмисник, використовувалися терористичними угрупованнями для обстрілів позицій Збройних сил України.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника за місцем проживання, під час обшуку також вилучили незареєстровану зброю з набоями та бойову гранату.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ