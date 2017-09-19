У Кропивницькому СБУ затримала двох поліцейських на хабарі

У Кропивницькому СБУ затримала двох поліцейських на хабарі

03:00 19.09.2017
У Кропивницькому СБУ затримала двох поліцейських на хабарі

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою  поліції  затримали на хабарі двох працівників Кіровоградського райвідділу поліції.

Правоохоронці встановили, що начальник сектору карного розшуку та старший оперуповноважений вимагали від мешканця Кропивницького тисячу доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито вчинення ним грабежу.

Оперативники спецслужби затримали поліцейських на одній із окружних доріг міста після отримання частини хабара у розмірі сімнадцяти тисяч гривен.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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