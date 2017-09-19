СБУ ліквідувала міжрегіональну банду контрабандистів наркотиків

СБУ ліквідувала міжрегіональну банду контрабандистів наркотиків

01:00 19.09.2017
СБУ ліквідувала міжрегіональну банду контрабандистів наркотиків

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність організованого угруповання, яке контрабандою ввозило в нашу країну наркотичні препарати.

Правоохоронці встановили, що ділки замовляли заборонені до обігу в Україні ліки в одній із країн Євросоюзу. Товар зловмисники отримували міжнародними відправленнями під виглядом легальних медпрепаратів та розповсюджували через мережу дилерів.

Під час спільної операції співробітники Сумського та Миколаївського управлінь СБУ встановили організаторів нелегального бізнесу. Правоохоронці вилучили з міжнародного поштового відправлення та за місцями проживання наркоділків понад чотириста пігулок заборонених препаратів, які регулярно ввозилися в Україну. Вартість тільки однієї вилученої партії за цінами «чорного ринку» становить майже п’ятдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. 

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність організованого угруповання, яке контрабандою ввозило в нашу країну наркотичні препарати.

Правоохоронці встановили, що ділки замовляли заборонені до обігу в Україні ліки в одній із країн Євросоюзу. Товар зловмисники отримували міжнародними відправленнями під виглядом легальних медпрепаратів та розповсюджували через мережу дилерів.

Під час спільної операції співробітники Сумського та Миколаївського управлінь СБУ встановили організаторів нелегального бізнесу. Правоохоронці вилучили з міжнародного поштового відправлення та за місцями проживання наркоділків понад чотириста пігулок заборонених препаратів, які регулярно ввозилися в Україну. Вартість тільки однієї вилученої партії за цінами «чорного ринку» становить майже п’ятдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. 

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

 

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3906#.uhRnyZiY.dpbs

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